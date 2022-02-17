Россияне раскрыли значение красных фонарей на улицах Москвы

Россияне в группе Facebook «Сабурово — Москворечье. Наши соседи» попытались раскрыть значение красных фонарей на улицах Москвы.

На опубликованном кадре видно, как на одной из улиц столицы на электропроводах висят красные фонари. «Кто знает, для чего эти шарики?» — поинтересовался автор поста.

Мнения в комментариях разделились. Одни предположили, что такие приборы устанавливаются в местах работы строительной техники. «Мне казалось, чтобы провода были видны крановщикам», — написал один из москвичей.

Другие сошлись на том, что заградительные огни, которые относятся к маркировочным знакам, устанавливаемых для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. «Чтобы вертолеты видели, где провода. В Турции и Европе везде», — рассказал свою версию один из пользователей.

Ранее новые фонари в Москве сравнили с виселицами.