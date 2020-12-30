Красную площадь закроют на Новый год

Москвичам ограничат доступ на Красную площадь в Новый год. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на мэрию Москвы.

Отмечается, что такие меры связаны с пандемией коронавируса. В пресс-службе столичного департамента региональный безопасности и противодействия коррупции сообщили, что доступ будет ограничен с 18:00 31 декабря.

Там также поздравили жителей столицы с праздниками и пожелали воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

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