Вчера в 23:44
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В московских крематориях установят современные печи

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В московских крематориях установят современные печи
Фото: Оксана Мамлина / ТАСС

В московских крематориях установят современные печи. Об этом стало известно из комментария директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова РИА «Новости».

Новых печей будет достаточно и для стандартного уровня кремации, и для скачков смертности, заверил специалист. По словам Екимова, модернизация в первую очередь затронет оборудование советских времен. Старые печи обладают низкими производственными возможностями и экологическими характеристиками, пояснил он.

Ранее стало известно, что москвичи отказались экономить на похоронах. Средний чек на организацию траурной церемонии в столице не изменился за первые шесть месяцев 2021 года.

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