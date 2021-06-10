Кремль и мавзолей Ленина закроют для посещений в День России

Мавзолей В.И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей на День России 12 июня. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО) на своем сайте.

«В связи с проведением государственных мероприятий 12 июня 2021 года Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей», — написано в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

Также указано, что отменяется церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Ранее ФСО предупреждала о закрытии главных ворота Александровского сада со стороны Манежной площади. Ограничения были введены связи с проведением инженерно-технических работ с 25 мая по 10 июня текущего года.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!