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Воспитательница из Подмосковья воровала у детей крестики и сдавала в ломбард

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Воспитательница из Подмосковья воровала у детей крестики и сдавала в ломбард
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Воспитательница из подмосковного Королева воровала у детей золотые крестики и сдавала украшения в ломбард. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России Татьяну Петрову.

По информации источника, в правоохранительные органы поступили заявления от родителей о кражах золотых крестиков у их детей в местном дошкольном учреждении. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

В результате полицейские установили личность подозреваемой, ей оказалась 52-летняя младшая воспитательница. Часть украденного имущества у женщины изъята и будет возвращена владельцам.

Против задержанной возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

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