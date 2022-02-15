Воспитательница из Подмосковья воровала у детей крестики и сдавала в ломбард

Воспитательница из подмосковного Королева воровала у детей золотые крестики и сдавала украшения в ломбард. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России Татьяну Петрову.

По информации источника, в правоохранительные органы поступили заявления от родителей о кражах золотых крестиков у их детей в местном дошкольном учреждении. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

В результате полицейские установили личность подозреваемой, ей оказалась 52-летняя младшая воспитательница. Часть украденного имущества у женщины изъята и будет возвращена владельцам.

Против задержанной возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

Ранее кольцо с метеоритом за миллион рублей похитили из ювелирного магазина в центре Москвы.