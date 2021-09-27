Круги из деревьев в московском парке озадачили россиян

Фото кругов из деревьев в Парке имени 50-летия Октября озадачило россиян. Снимок выложили в Facebook-группе «Москва моя».

На фотографии запечатлен осенний парк в районе проспекта Вернадского с высоты птичьего полета. Многие комментаторы отметили красоту кадра. «Всегда, гуляя по парку, вспоминала это фото», «Как же красив наш город», — написали пользователи. Один из юзеров рассказал, что намотал «сотни километров» по местам, запечатленным на снимке, гуляя с новорожденными дочками.

Однако некоторых привели в недоумение деревья, посаженные кругами. Нашлись местные жители, которые признались, что никогда не замечали этой особенности. Одна из пользовательниц написала, что впервые заметила круги только на этом снимке и они показались ей «великолепными». Женщина подчеркнула, что после увиденного отправилась в парк и «обошла там все».

Ранее россиян рассорили разрисованные деревья в Филевском парке. Кто-то положительно оценил творчество местной жительницы, а кто-то заявил, что естественная красота зеленых насаждений не нуждается в украшении.

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