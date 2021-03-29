«Крылатый дискотаз» в московской пробке сняли на видео
В пробке на московской дороге заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила безопасности дорожного движения. Видеозапись и подробности случившегося в понедельник, 29 марта, опубликовал Telegram-канал Daily Storm.
На кадрах видно, что боковая дверь транспортного средства открыта на ходу — из нее торчат ноги пассажира, а также громко играет музыка.
«Дурной пример заразителен: в Москве еще один "крылатый дискотаз"», — говорится в сообщении.
Похожий инцидент в столице произошел в конце минувшей недели. Как сообщал РЕН ТВ, водитель создал аварийную ситуацию на 71-м километре МКАД.
Его и еще двух участников происшествия задержали сотрудники ГИБДД — в отделе полиции они записали видеообращение, в котором извинились за свое поведение перед другими водителями, а также полицейскими и сотрудниками Росгвардии. В отношении нарушителей составили семь административных материалов.
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