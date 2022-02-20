Россиянка решила отправить свою крысу на свидание и получила советы

В Facebook-группе «Таганка. Питомцы» россиянка рассказала о поиске кавалера для своей крысы. Женщина объяснила, что решила показать ребенку, как появится на свет и будет расти их потомство. От пользователей сети она получила неожиданные советы.

«Уважаемые соседи, не живет ли у кого-то крыса декоративная? Самец. Хотим нашу отправить на свидание», — написала автор поста. Подробности своей затеи она раскрыла в комментариях. Пользователи, имеющие опыт сводничества питомцев, посоветовали россиянке не воплощать эту идею в жизнь.

«Если не хотите, чтобы крыса поубивала новорожденных крысят на глазах у ребенка, сделайте для нее закрытый домик. Там она будет строить гнездо. И чтоб крысята выжили, ваш ребенок не должен их не то что трогать, а даже видеть как минимум первые две недели», — написала одна из подписчиц интернет-сообщества.

Женщина добавила, что также разводчикам этого вида животных нужно быть готовыми к тому, что через два-три года они начнут массово болеть — в основном онкологией — и умирать. «Моя дочка каждый раз прикладывала все усилия для их спасения (ратологи, операции, уколы на дому, капельницы), и каждый раз это была очередная трагедия. Повзрослев, сдалась и завела собаку», — заключила она.

Большинство пользователей сошлись на том, что крысам лучше находить однополых друзей.

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