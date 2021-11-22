Курьер на велосипеде покалечил семилетнего ребенка в Москве

На Саларьевской улице в Москве курьер на велосипеде наехал на семилетнюю девочку и покалечил ее. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

В сообщении отмечается, что мать девочки вела ее домой, забрав с дополнительных занятий. Внезапно женщина увидела, как на ее ребенка мчится на велосипеде курьер службы доставки еды. Она окликнула девочку, та остановилась, однако доставщик не успел затормозить и сбил ребенка.

Полиция проверяет обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве водитель автомобиля сбил 15-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия.