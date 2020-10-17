Курьер «Яндекс.Доставки» украл икону из храма в центре Москвы

В центре Москвы из православного храма курьер «Яндекс.Доставки» украл икону Божией Матери «Помощница в родах». Об этом в субботу, 17 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась смотрительница церкви. В отделении она рассказала, что 16 октября заметила в храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках странного мужчину, который сначала долго сидел на лавке, а потом начал ходить по залам.

Примерно через полчаса женщина увидела, что на стене нет иконы Божией Матери «Помощница в родах», размер которой составляет около 14 на 16 сантиметров. Горожанка побежала за неизвестным, чтобы остановить его, но тот начал толкаться и затем скрылся с места преступления, отметил собеседник агентства. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

По данным агентства, поздним вечером подозреваемого, оказавшегося работником «Яндекс.Доставки», задержали на востоке Москвы. В его квартире нашли украденную икону. В отношении курьера возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшей кражи.

В сентябре стало известно, что во время исповеди в церкви неизвестные украли у москвички деньги и телефон. 52-летняя горожанка обратилась в полицию, где рассказала, что кража произошла в Новодевичьем монастыре. Ущерб составил около 27 тысяч рублей.

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