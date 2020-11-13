Курьеры Delivery Club подрались с сотрудниками московского «Макдоналдса»

Точная причина конфликта неизвестна, представили службы доставки уже связались с рестораном для выяснения обстоятельств, пишет агентство «Москва».

По словам источника издания, проблема возникла из-за того, что курьерам не разрешили находиться внутри в ожидании заказа.

Ранее сообщалось, что жительницы Москвы во время девичника в сауне заказали шаурму и насильно раздели приехавшего к ним курьера.

_Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!