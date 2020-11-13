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Курьеры Delivery Club подрались с сотрудниками московского «Макдоналдса»
Кадр: @WildWildMoscow
В ресторане быстрого питания «Макдоналдс», расположенном в торговом центре «Манго», курьеры Delivery Club подрались с сотрудниками общепита. Видео потасовки публикует «Дикая Москва» в своем Twitter-аккаунте.
Точная причина конфликта неизвестна, представили службы доставки уже связались с рестораном для выяснения обстоятельств, пишет агентство «Москва».
По словам источника издания, проблема возникла из-за того, что курьерам не разрешили находиться внутри в ожидании заказа.
Ранее сообщалось, что жительницы Москвы во время девичника в сауне заказали шаурму и насильно раздели приехавшего к ним курьера.
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