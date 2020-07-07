Курьеры Delivery Club в Москве устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщается в Telegram-канале «Профсоюз Курьер».

Утверждается, что зарплата курьерам не выплачивается уже два месяца. Многие работники лишились жилья, «ночуют в парках Москвы и в подъездах домов». «У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!» — говорится в публикации.

В связи с невыплатой зарплаты инициативная группа требует погашения всей задолженности. Забастовка начинается с 9 июля. Протестующие намерены бастовать возле офиса Mail.Ru Group, которая владеет Delivery Club.

3 июля сообщалось, что в Москве установили первый в мире памятник курьерам. Деньги на создание скульптуры выделили несколько российских компаний, которые занимались доставкой товаров на дом во время режима самоизоляции. Памятник символизирует уважение к самоотверженности курьеров, особенно в тяжелых условиях.

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