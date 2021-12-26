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Курящим россиянам пригрозили штрафом
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Юрист «Европейской юридической службы» Павел Корытов в беседе с «Прайм» пригрозил курящим россиянам штрафом. Он напомнил, что в 2022 году в России ужесточат запреты для любителей табака.
Так, граждан начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. В случае если по вине курящего возникнет пожар, степень ответственности возрастет. Помимо этого, юрист добавил, что в 2022 году цены на сигареты продолжат расти. Корытов также напомнил о введенном в текущем году запрете на курение в медучреждениях, в местах торговли и на складах.
Ранее мужчина попал на видео, закурив в вагоне московского метро. Многие осудили россиянина за такое поведение.