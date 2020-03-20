Лаборатории Москвы удвоят количество тестов на коронавирус в сутки

Московские лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

Во время посещения лаборатории в диагностическом клиническом центре №1 градоначальник пояснил, что одним из главных направлений борьбы с коронавирусом является быстрое, своевременное и качественное тестирование групп риска. При этом имеющихся мощностей недостаточно для такого большого города как Москва, и было принято решение открыть девять городских мощных лабораторий, которые начнут до конца недели тестировать до 10 тысяч образцов биоматериалов в сутки. «По сути дела, в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований», — уточнил он.

Кроме того, Собянин пообещал, что Москва продолжит наращивать мощности лабораторных исследований. Для этого, среди прочего, ведутся переговоры о подключении частных лабораторий к исследованиям.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие меры среди всех российских регионов. Так, временно закрыты государственные общеобразовательные школы и колледжи, ограничена численность участников массовых мероприятий, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а кафе и ресторанам — изменить расстановку столов.

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