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Lamborghini стоимостью 30 миллионов рублей влетела в такси в Москве

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Lamborghini стоимостью 30 миллионов рублей влетела в такси в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Водитель на Lamborghini Urus столкнулся с таксистом на Kia в центре Москвы, передает «Пятый канал».

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 декабря, на Новом Арбате. В результате столкновения, по предварительным данным, травмы получил водитель такси. У кроссовера, влетевшего в машину такси, пострадали левая фара и бампер.

Как уточнили источники, стоимость такого автомобиля достигает 30 миллионов рублей. О состоянии второй машины не сообщается. Полиция выясняет детали инцидента.

Ранее в ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы погиб известный блогер Саид Губденский. Он находился за рулем автомобиля BMW M4 Competition, спровоцировавшего аварию.

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