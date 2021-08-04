Ларек с «лягушачьим» названием удивил москвичей

Архивная фотография советского ларька с прохладительными напитками заставила москвичей поностальгировать о прошлом. Снимок, сделанный еще в 1989 году, опубликован в группе Facebook «Москва — та!».

Ларек находился неподалеку от станции метро «Беговая». В названии павильона отклеилась буква «С», и он стал называться «Ква Ква».