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Ларек с «лягушачьим» названием удивил москвичей

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Ларек с «лягушачьим» названием удивил москвичей
Фото: Игорь Акимов / страница «Москва — та!» на Facebook

Архивная фотография советского ларька с прохладительными напитками заставила москвичей поностальгировать о прошлом. Снимок, сделанный еще в 1989 году, опубликован в группе Facebook «Москва — та!».

Ларек находился неподалеку от станции метро «Беговая». В названии павильона отклеилась буква «С», и он стал называться «Ква Ква».

«Там не лягушатину готовили?», «А дорожка-то протоптана», «И главное — в очереди музыканты!» — удивлялись пользователи соцсети.

Другой комментатор заметил, что стенка на фоне ларька «до сих пор жива».

Ранее, в июле, сообщалось, что пользователи сети с теплотой отреагировали на старое фото отдела с соками в советском магазине. Многие отметили, что до сих пор помнят и вкус, и цены напитка.

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