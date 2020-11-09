«Ласточки» поедут из Москвы в Минск

Между Москвой и Минском начнут ходить поезда «Ласточка». Об этом сообщает РЖД, пишет РИА Новости.

Российская и белорусская столицы будут связаны скоростными поездами после возобновления железнодорожного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. Вопрос проработан с Белорусской железной дорогой.

Электропоезд «Ласточка» разрабатывался совместно РЖД и Siemens для маршрутов с высоким пассажиропотоком. Его максимальная скорость — 160 километров в час. В 2013 году выпуск «Ласточек» начал завод «Уральские локомотивы». Участок Москва — Тверь стал первым, где эксплуатируются отечественные «Ласточки».

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