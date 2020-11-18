Лечение губернатора Владимирской области в Москве оценили в миллион рублей

Губернатор Владимирской области, заразившийся коронавирусом, заплатит за лечение в одной из московских клиник миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник в медучреждении.

Собеседник канала сообщил, что лечение от COVID-19 в их клинике оценивается в 100 тысяч рублей за одноместную палату класса люкс и миллион рублей — за двухнедельное пребывание, без учета нахождения в отделении реанимации. По словам источника, задолженностей за чиновником в клинике нет.

17 ноября стало известно о приезде Сипягина в клинику в подмосковном городе Отрадном. Утверждалось, что 14 дней госпитализации и лечение от коронавируса там оценивается в 400 тысяч рублей.

Позже в своем Facebook-аккаунте он сообщил, что будет лечиться в частной клинике в Москве. Сипягин мотивировал свое решение тем, что не хочет занимать койку в инфекционных госпиталях региона, поскольку свободных мест в них немного, а некоторые пациенты находятся в гораздо более тяжелом состоянии, чем он.

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