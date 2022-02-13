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Врач рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса

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Врач рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса
Фото: Depositphotos.com

Врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская в беседе с «Мослентой» рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса.

«Прежде всего постарайтесь сохранять спокойствие. Вы не облысеете совсем! Волосы восстановятся», — обнадежила специалист.

По словам Сновской, для начала нужно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ плюс белок, проверить тиреотропный гормон, также сдать анализы на витамин Д, железо, ферритин и В12.

С результатами анализов можно идти к врачу-трихологу, который назначит комплексное лечение: скорректирует дефицит необходимых элементов, пропишет специальный уход за волосами и направит на интенсивную лазерную и физиотерапию.

Ранее врач-трихолог рассказала о постковидном выпадении волос, допустив возможность агрессивного «волосопада».

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