Врач рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса

Врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская в беседе с «Мослентой» рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса.

«Прежде всего постарайтесь сохранять спокойствие. Вы не облысеете совсем! Волосы восстановятся», — обнадежила специалист.

По словам Сновской, для начала нужно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ плюс белок, проверить тиреотропный гормон, также сдать анализы на витамин Д, железо, ферритин и В12.

С результатами анализов можно идти к врачу-трихологу, который назначит комплексное лечение: скорректирует дефицит необходимых элементов, пропишет специальный уход за волосами и направит на интенсивную лазерную и физиотерапию.

Ранее врач-трихолог рассказала о постковидном выпадении волос, допустив возможность агрессивного «волосопада».