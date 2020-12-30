Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка похоронили в Москве

Легендарного советского разведчика и бывшего офицера британской службы MI6 Джорджа Блейка похоронили в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Похороны прошли в среду, 30 декабря, с воинскими почестями. Разведчика похоронили на Аллее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера, под которым он с 1965 года жил в СССР и России. Церемония проходила под государственный гимн России и залпы почетного караула.

Отмечается, что около могилы выставлены многочисленные венки, в том числе от президента Владимира Путина.

О смерти разведчика стало известно 26 декабря. Ему было 98 лет. Блейк служил офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах был перевербован советскими спецслужбами. После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Спустя четыре года он бежал из тюрьмы и с 1965-го проживал в Москве.

Блейк награжден орденами Ленина и Красного Знамени, в 2007 году был удостоен ордена Дружбы. В 2009 году была опубликована его книга «Прозрачные стены» — автобиографическое повествование легендарного разведчика.

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