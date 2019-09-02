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Лето под Москвой установило «грибной» рекорд

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Минувшее лето стало самым «грибным» в Московской области и на всей территории европейской части России за последние 50 лет. Об этом агентству «Москва» сообщил председатель Союза грибников страны Михаил Вишневский.

По его словам, больше всего в этом году встречалось белых грибов и подосиновиков. «Сейчас была последняя неделя сбора грибов, еще можно найти остатки белых грибов, подосиновиков, подберезовиков и немного лисичек, но в сентябре это все закончится, и грибов не будет вообще, потому что грибницы будут отдыхать после интенсивного размножения», — добавил Вишневский.

Он также допустил появление в начале октября осенних опят, лисичек и маслят при условии, если погода будет теплой.

В 2019 году грибы в Подмосковье появились на несколько недель раньше срока из-за теплой погоды. Уже в мае можно было собирать маслята, подберезовики, дождевики и опята. Белые грибы выросли чуть позднее.

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