Лидер рок-группы «Алиса» решил проводить подпольные концерты
Участники группы «Алиса» объявили о приостановке концертной деятельности из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
«По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям. И соответственно концертная деятельность на этом группы "Алиса" заканчивается», — отметил лидер коллектива Константин Кинчев. При этом он добавил, что не исключается проведение подпольных мероприятий, о которых участники группы намерены сообщить позже.
Выступление «Алисы» должно было пройти в четверг, 28 октября, в Новосибирске. По словам директора группы Кирилла Титова, концерт отменили после звонка «административных чинов». Представители концертной площадки уверяют, что музыканты просто не согласились с системой QR-кодов.
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