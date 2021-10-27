Лидер рок-группы «Алиса» решил проводить подпольные концерты

Участники группы «Алиса» объявили о приостановке концертной деятельности из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям. И соответственно концертная деятельность на этом группы "Алиса" заканчивается», — отметил лидер коллектива Константин Кинчев. При этом он добавил, что не исключается проведение подпольных мероприятий, о которых участники группы намерены сообщить позже.