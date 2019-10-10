Лосиные «разборки» под Москвой сняли на видео
В сети появилась видеозапись с противостоянием двух лосей на территории Балашихи в Московской области. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте местного Кудиновского лесничества.
На размещенных в сети кадрах видно, как два взрослых животных сцепились рогами и перегородили дорогу.
Как рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства, свидетелями лосиных «разборок» стали сотрудники лесничества, возвращавшиеся с патрулирования. По их словам, такое поведение сохатых связано с периодом гона, начинающегося с первыми заморозками.
«В это время между самцами из-за самок нередко происходят драки, в некоторых случаях они оканчиваются смертью одного из животных», — указано в сообщении. Отмечается, что в подобных ситуациях лоси склонны терять бдительность и могут близко подходить к людям.
Специалисты подчеркивают, что людям следует помнить об осторожности и не приближаться к животным. Так, вес взрослого самца лося может достигать 655 килограммов, а его рогов — 30 килограммов.
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