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Лосиные «разборки» под Москвой сняли на видео

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Фото: Dieter Hopf / Globallookpress.com

В сети появилась видеозапись с противостоянием двух лосей на территории Балашихи в Московской области. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте местного Кудиновского лесничества.

На размещенных в сети кадрах видно, как два взрослых животных сцепились рогами и перегородили дорогу.

Как рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства, свидетелями лосиных «разборок» стали сотрудники лесничества, возвращавшиеся с патрулирования. По их словам, такое поведение сохатых связано с периодом гона, начинающегося с первыми заморозками.

«В это время между самцами из-за самок нередко происходят драки, в некоторых случаях они оканчиваются смертью одного из животных», — указано в сообщении. Отмечается, что в подобных ситуациях лоси склонны терять бдительность и могут близко подходить к людям.

Специалисты подчеркивают, что людям следует помнить об осторожности и не приближаться к животным. Так, вес взрослого самца лося может достигать 655 килограммов, а его рогов — 30 килограммов.

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