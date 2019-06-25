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Любители велопроката установили новый рекорд

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Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы / mos.ru

С начала сезона городского велопроката в Москве им воспользовались два миллиона раз, что стало новым рекордом. Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, это почти половина всех поездок прошлого сезона: тогда за шесть месяцев — станции были открыты с конца апреля по начало ноября — велопрокатом воспользовались более четырех миллионов раз. В среднем на одном велосипеде катаются около семи человек в сутки.

По словам Ликсутова, востребованность пунктов аренды растет из-за увеличения числа доступных велосипедов. Сейчас пользователям проката доступны 530 станций и более пяти тысяч велосипедов.

Система велопроката начала работать в Москве в 2013 году. В 2018 году пользователям стало доступно более четырех тысяч велосипедов в 430 пунктах проката.

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