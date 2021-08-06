В Москве состоялось заседание по иску любовницы Ефремова

Очередное судебное заседание по иску любовницы актера Михаила Ефремова Дарьи Белоусовой состоялось в Москве. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иск Белоусова подавала еще в марте текущего года к Анне Захерман — хозяйке квартиры, в которой актриса находилась с Ефремовым после резонансного ДТП. По словам собственницы жилья, пара оставила после себя настоящий хаос: в квартире было разбито окно, сломана техника, разбит унитаз, прожжены ковры, матрас, подушки и другой текстиль. Белоусова требует с Захерман 317 тысяч рублей — в эту сумму входит страховой депозит и предоплата за квартиру.

По результатам заседания представитель любовницы Ефремова отметил, что все прошло «с юмором» и положительно для обеих сторон.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он скончался.

Ранее Ефремов пообещал поставить памятник Захарову. Кроме того, актер «принял принципиальное решение» помогать матери и гражданской жене погибшего — они официально не признаны потерпевшими и не получили компенсации.

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