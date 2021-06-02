Любовница умершего миллиардера вывезла из его особняка под Москвой драгоценности

Сын миллиардера Зураба Л. заявил в полицию о пропаже из особняка его отца драгоценностей и одежды на 25 миллионов рублей. По словам мужчины, к этому причастна любовница бизнесмена, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Зураб был учредителем нескольких ресторанов в центре Москвы и гендиректором «Ухтагазстроя», а также владельцем одного из самых больших домов в престижном поселке Сады Майендорф (Барвиха) под Москвой. Комнаты трехэтажного особняка бизнесмен украсил различными предметами роскоши.

Уточняется, что 65-летний Зураб имел много поклонниц, также он состоял в отношениях с 43-летней женщиной, сотрудницей одного из своих ресторанов. Несколько месяцев назад у бизнесмена нашли онкологию, после чего возлюбленная переехала к нему в особняк. Также она уговорила мужчину прописать в его доме ее несовершеннолетнего сына.

В декабре 2020 года миллиардера госпитализировали, а в феврале он умер. Как пишет «Комсомольская правда», однажды управляющий дома и прислуга заметили, что сожительница Зураба стала вывозить из комнат ценные вещи. С женщиной попытался разобраться сын умершего, однако та отказалась возвращать драгоценности, ссылаясь на то, что их ей подарили. Тогда наследник обратился в полицию.

По факту заявления проводится проверка.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!