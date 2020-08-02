Люди зависли на колесе обозрения в Измайловском парке в Москве

Посетители столичного Измайловского парка застряли на колесе обозрения. Кадрами с места событий делится Telegram-канал Mash.

По сообщениям издания, при движении колеса перевернулась одна из пустых кабинок, однако в результате этого пришлось приостановить движение всей конструкции.

Отмечается, что люди находятся в кабинке уже в течение 20 минут. Информация о том, возобновил ли работу аттракцион, не уточняется.

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