10:44, 29 августа 2023
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14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье
14-летняя школьница забеременела от уроженца Таджикистана в Волоколамске.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
14-летняя школьница забеременела от уроженца Таджикистана в подмосковном Волоколамске, сообщает MK.RU.
По имеющейся информации, девочке стало плохо на отдыхе в детском лагере на юге страны и ее отправили в медучреждение. Проведенное обследование показало, что несовершеннолетняя находится в положении.
Выяснилось, что отцом будущего ребенка является 25-летний приезжий из Таджикинстана, также проживающий в Волоколамске. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в подмосковном Наро-Фоминске женщина узнала о беременности на седьмом месяце.