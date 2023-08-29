14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье

14-летняя школьница забеременела от уроженца Таджикистана в подмосковном Волоколамске, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, девочке стало плохо на отдыхе в детском лагере на юге страны и ее отправили в медучреждение. Проведенное обследование показало, что несовершеннолетняя находится в положении.

Выяснилось, что отцом будущего ребенка является 25-летний приезжий из Таджикинстана, также проживающий в Волоколамске. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске женщина узнала о беременности на седьмом месяце.