16-летняя дочь Глюкозы заявила о желании жить в «однушке» без родителей

О желании переехать от родителей заявила в YouTube-шоу «Про говори» 16-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова, начавшая музыкальную карьеру под псевдонимом Ray!.

«Хочу жить отдельно, потому что я уже взрослый человек и не желаю сидеть у родителей на шее. Мне 16 лет, но я чувствую себя на 28. Я понимаю, что сейчас меня никто не отпустит. Хочу спокойно дождаться момента», — поделилась молодая артистка.

Чистякова призналась, что ей не нравится жить в родительском доме, что она в целом не любит больших пространств. «Хочу жить в "однушке". Мне правда много не надо», — подчеркнула она.

Юная певица добавила, что родители дали ей хорошее воспитание, поэтому она умеет принимать решения и брать на себя ответственность, что точно поможет ей в самостоятельной жизни. Более того, она уже достаточно зарабатывает, чтобы не просить деньги у матери и отца.

Ранее дочь Глюкозы назвала себя с матерью «очень разными людьми».