160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья исхудал и пожаловался на стресс

Обманывавший женщин 160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья резко похудел, сбросив 30 килограммов за две недели. Об этом пишет Mash.

Мужчина признался, что когда новости о нем всплыли в соцсетях и в его адрес прошла волна хейта, он испытал сильный стресс и встал на путь исправления. Раскаявшись, у него случился гипертонический криз, после чего он резко потерял в весе. При этом обвинения в мошенничестве он отрицает — говорит, всю историю якобы придумал покупатель авто, который настроил против него бывших возлюбленных.

Вместе с тем, по его словам, он также уже вернул своим жертвам около 2 миллионов рублей и больше никому ничего не должен. Нынешняя жена 44-летнего Алексея Елена поддерживает мужа и уверена, что он ни в чем не виноват.

Ранее сообщалось, что аферист искал своих жертв в чатах барахолок и крутил одновременно несколько романов. Просил у женщин деньги в долг и исчезал, присвоив таким образом себе несколько миллионов рублей.