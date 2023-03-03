Сгоревшим при пожаре в московском подъезде человеком оказалась 18-летняя девушка

При опознании тела человека, сгоревшего при пожаре в московском подъезде, появились новые подробности. Оказалось, что оно принадлежит не мужчине, как сообщалось ранее, а 18-летней квартиросъемщице Еве Калининой из Санкт-Петербурга, сообщает Shot.

«Экстренные службы ошиблись при первичном осмотре тела, обнаруженного в лифте московской многоэтажки после пожара. Тело сильно обгорело, из-за этого установить личность удалось только сейчас», — пишет канал.

В день ЧП горели шахты двух лифтов. Один из них остановился на третьем этаже, другой на первом — в нем ехала погибшая.

По данным «МК», во время возгорание в доме не сработала система дымоудаления. Кроме того, холл в подъезде был завален различными вещами, давшими очень много дыма и копоти.

Ранее сообщалось, что в московской многоэтажке во время пожара погиб человек. По данным МЧС, возгорание площадью 50 квадратных метров произошло в доме на Тайнинской улице.