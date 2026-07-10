25 человек пострадали при столкновении автобуса и «Газели» в Москве

Утром 10 июля крупное ДТП произошло на Нижегородской улице в Москве — как сообщил Дептранс, столкнулись «Газель» и автобус маршрута е70.

Авария случилась около 7:23. По утверждению Дептранса, автомобиль нарушил ПДД, подрезав автобус, — он резко перестроился в его полосу движения. Водитель автобуса, уходя от столкновения, выехал на газон. Момент аварии попал на видео.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, количество пострадавших достигло 25 человек. Водитель был заблокирован в салоне. Мосгортранс пообещал помочь всем пострадавшим. По предварительным данным «МК», детей среди пострадавших нет, самому пожилому пассажиру — 72 года. Всех доставляют в НИИ имени Склифосовского, больницы имени Демихова, Иноземцева, Пирогова и Юдина.

В июне водитель протаранил пять авто у ТЦ в Москве.