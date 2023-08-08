27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в бикини

Пляжное фото опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Ангелина Стречина.

На снимке артистка запечатлена на берегу океана на одном из балийских пляжей. Она позировала, лежа на песке в красном бикини. Распущенные волосы знаменитость украсила цветком, а на шею надела бусы из ракушек.

«Вы великолепны», «Само совершенство», «Какая вы красивая», «Всегда идеальна», «Симпатичная», «Очень красиво», «Огненно», «Ангел», — написали поклонники.

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