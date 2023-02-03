Стало известно о смерти 30-летнего актера из сериала «Универ»

О смерти 30-летнего актера из сериала «Универ» Сергея Корсика стало известно в пятницу, 3 февраля. По данным StarHit, мужчина четыре месяца боролся с тяжелой формой пневмонии в одной из столичных больниц.

«Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», — цитирует издание друга актера Николая Федоренко.

Корсик умер утром 16 января. Похороны прошли 21 января.

Помимо работы в театре и кино, Корсик был артистом эстрады, являлся солистом ансамбля песни и пляски имени Александрова. Он исполнил эпизодическую роль в 52 серии седьмого сезона сериала «Универ».

Ранее стало известно о смерти советского и российского кинорежиссера, сценариста, актера, народного артиста Российской Федерации Николая Досталя. Он умер на 77-м году жизни.