34-летняя Агата Муцениеце показала пресс

Оголенный живот показала подписчикам на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Агата Муцениеце.

«Я поправилась. Буду такой спортивный пирожок», — подписала знаменитость опубликованный в сторис селфи-снимок.

34-летняя артистка позировала перед зеркалом в спортивной одежде и коралловых кроссовках. Она показала пресс, приподняв майку и приспустив шорты-велосипедки оливкового цвета. Свой образ Муцениеце дополнила черной кепкой, наушниками и браслетами.

Ранее Агата Муцениеце опубликовала «мокрый контент» с пробежки по Москве.