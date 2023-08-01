15:27, 01 августа 2023
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34-летняя Агата Муцениеце показала пресс
Актриса Агата Муцениеце опубликовала селфи с оголенным животом.
Фото: @agataagata
Оголенный живот показала подписчикам на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Агата Муцениеце.
«Я поправилась. Буду такой спортивный пирожок», — подписала знаменитость опубликованный в сторис селфи-снимок.
34-летняя артистка позировала перед зеркалом в спортивной одежде и коралловых кроссовках. Она показала пресс, приподняв майку и приспустив шорты-велосипедки оливкового цвета. Свой образ Муцениеце дополнила черной кепкой, наушниками и браслетами.
Ранее Агата Муцениеце опубликовала «мокрый контент» с пробежки по Москве.