35-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала многодетной матерью

Многодетной матерью стала 35-летняя Анастасия Стриженова, дочь актрисы Екатерины Стриженовой. Женщина родила двойню и опубликовала фото с новорожденными в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни», — прокомментировала появление на свет двойняшек Стриженова-старшая.

Анастасия состоит в браке с финансистом Петром Грищенко. У пары имеется старший ребенок — пятилетний сын Петр.

Ранее 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук сообщила о рождении сына.