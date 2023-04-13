39-летняя звезда «Универа» показала пресс

Фотографию с оголенным животом опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), звезда «Универа», актриса Наталья Рудова.

39-летняя артистка поделилась селфи. Она позировала перед зеркалом в черной футболке и камуфляжных штанах. При этом Рудова подняла одежду и продемонстрировала пресс.