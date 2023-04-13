39-летняя звезда «Универа» показала пресс
Актриса Наталья Рудова опубликовала фотографию с оголенным животом.
Фотографию с оголенным животом опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), звезда «Универа», актриса Наталья Рудова.
39-летняя артистка поделилась селфи. Она позировала перед зеркалом в черной футболке и камуфляжных штанах. При этом Рудова подняла одежду и продемонстрировала пресс.
«Какой животик», «Красивая», «Наташа всегда в максимально крутой форме», «Красотка! Глаз не отвести», «Шикарный пресс», «Идеальная», «Королева», «Пресс в порядке», «Классная фигура», «Секси кошечка», «Идеальная форма», «Фигура топ», — написали пользователи сети.
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