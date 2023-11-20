40-летняя Ксения Бородина раскрыла отношение к алкоголю

О том, что иногда позволяет себе бокал вина, призналась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

«Когда начались головные боли, я бросила алкоголь, прошло время и, когда я выпила больше двух бокалов, наутро у меня было ощущение, что я совершила преступление и сейчас за мной придут, тревожность была невероятная. Я решила, что это совсем не стоит того и плюс я долгое время пила противотревожные, а совмещать с алкоголем нельзя», — написала знаменитость.

По словам Бородиной, она не ставила себе запретов. Если захочется, может выпить бутылку пива или бокал красного вина, отметила она.

Ранее Ксения Бородина в наряде с глубоким декольте восхитила россиян.