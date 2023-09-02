40-летняя Наталья Рудова показала фигуру в купальнике

40-летняя актриса Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в купальнике. Фотографией с отдыха она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Лето не закончится через 50 минут», — подписала публикацию знаменитость. В кадре артистка позировала в красном раздельном купальнике с завязками.

«Какая же вы красивая», «Хороша», «Наташа, Наташа! Ну до чего же ты хороша!», «О каком конце лета может идти речь, если глядя на вас я вас чуть не сожглась», «Красавица», «Шикарная женщина», — восхитились образом Рудовой подписчики в комментариях.

Ранее звезда «Кадетства» станцевала в купальнике на пляже и восхитила поклонников.