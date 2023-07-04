40-летняя Наталья Рудова показала пресс

Актриса Наталья Рудова показала подписчикам оголенный живот, она опубликовала соответствующее видео в личном Telegram-канале.

«Продолжаю худеть», — подписала знаменитость ролик, в котором позирует перед зеркалом. Продемонстрировать пресс Рудова решила в белом топе и черной мини-юбке.

«Великолепно», «Сногсшибательная стройняшка», «Фигура огонь», «Пресс у вас при любом весе огонь», «Классная», «Молодец, Наталья», «Красотка», — написали поклонники.

Ранее Настасья Самбурская показала пресс.