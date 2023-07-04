18:02, 04 июля 2023
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40-летняя Наталья Рудова показала пресс
Актриса Наталья Рудова показала подписчикам оголенный живот.
Кадр: Telegram-канал Rudovanata
Актриса Наталья Рудова показала подписчикам оголенный живот, она опубликовала соответствующее видео в личном Telegram-канале.
«Продолжаю худеть», — подписала знаменитость ролик, в котором позирует перед зеркалом. Продемонстрировать пресс Рудова решила в белом топе и черной мини-юбке.
«Великолепно», «Сногсшибательная стройняшка», «Фигура огонь», «Пресс у вас при любом весе огонь», «Классная», «Молодец, Наталья», «Красотка», — написали поклонники.
Ранее Настасья Самбурская показала пресс.