45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Ереване.
Свою фигуру в купальнике показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая Анфиса Чехова. 45-летняя знаменитость сняла видео на качелях у бассейна в отеле Еревана, где сейчас отдыхает.
«Это Ереван, детка», — написала Чехова. В ролике на ней слитный купальник с разноцветными узорами.
«Вау! Шикарная Анфиса в прекрасной Армении», «Роскошная», «Вы обворожительная, Анфиса, и очень сильная женщина», «В Армении ты стала еще прекраснее», — отреагировали на увиденное подписчики телеведущей.
Ранее фигуру в красном бикини показала 24-летняя дочь артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария Варум-Агутина, которая также занимается музыкой.