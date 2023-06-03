45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Свою фигуру в купальнике показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая Анфиса Чехова. 45-летняя знаменитость сняла видео на качелях у бассейна в отеле Еревана, где сейчас отдыхает.

«Это Ереван, детка», — написала Чехова. В ролике на ней слитный купальник с разноцветными узорами.