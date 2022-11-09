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22:33, 09 ноября 2022
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49-летняя Наташа Королева опубликовала фото в купальнике

49-летняя Наташа Королева опубликовала фото в купальнике
Фото: @koroleva__star

Фигуру в купальнике показала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 49-летняя певица Наташа Королева.

«Продлила лето. "А лето цвета неба — огромное и синее"», — подписала артистка опубликованный снимок строчками из песни музыканта Юрия Шатунова.

На фотографии Королева позирует на пляже в Дубае напротив популярного отеля «Парус». На певице — раздельный красный в горошек купальник, образ дополняет парео с леопардовым принтом.

Ранее Королева опубликовала фото в полуобнаженном виде и рассекретила вес. На вопрос одного из подписчиков она ответила, что сейчас весит 62 килограмма.

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