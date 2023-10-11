52-летняя Лера Кудрявцева раскрыла свой единственный омолаживающий ритуал

Свой единственный секрет поддержания молодости назвала 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в интервью KP.RU. По ее словам, это массаж.

«Рядом с моим домом есть два потрясающих тайских салона. Вот туда я хожу с удовольствием. Но сидеть, тратить время в салонах на другие процедуры я никогда не буду», — заявила звезда.

Кудрявцева рассказала, что не ведет здоровый образ жизни, ест сладкое и мало занимается спортом. Телеведущая также страдает аллергией на ботокс, поэтому никогда не делала популярную омолаживающую процедуру.

Ранее секреты сохранения молодости раскрыла 55-летняя певица Валерия.