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53-летняя москвичка догнала в метро телефонного вора

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53-летняя москвичка догнала в метро телефонного вора
Кадр: телеграм-канал «МВД МЕДИА»

Пассажирка московского метро помогла полицейским догнать грабителя и смогла вернуть себе украденный телефон. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».

По информации источника, телефонный вор, находясь в вагоне электропоезда, в момент закрытия дверей выхватил гаджет из рук 53-летней жительницы столицы, после чего выбежал на платформу станции метро «Партизанская» и попытался скрыться. Однако владелица устройства успела выбежать из вагона и проследовать за грабителем. Увидев полицейских, москвичка сообщила им о случившемся, указав на убегающего мужчину.

В результате правоохранители незамедлительно задержали мужчину. При этом злоумышленник бросил смартфон на парапет станции. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 («Покушение на преступление») и частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее стало известно, что безработный 19-летний приезжий напал на пассажира метро в Москве.

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