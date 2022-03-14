53-летняя москвичка догнала в метро телефонного вора

В результате правоохранители незамедлительно задержали мужчину. При этом злоумышленник бросил смартфон на парапет станции. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 («Покушение на преступление») и частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее стало известно, что безработный 19-летний приезжий напал на пассажира метро в Москве.