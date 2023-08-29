54-летняя Эвелина Бледанс показала грудь на видео и возмутила россиян

Телеведущая Эвелина Бледанс показала грудь на видео, опубликованном на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике знаменитость подрезает розы и позирует в в распахнутом халате, оголив грудь.

«Вы мне нравитесь, но это что-то с чем-то. Как бы в возрасте уже», «Когда больше нечем "брать"», «Чем старше, тем больше хочется раздеться. Это вирус какой-то?», «Взрослая и приличная дама. Зачем грудь показывать?», «Очень пошло выглядит. Непристойно и ни разу не сексуально», «Перебор, конечно», — негативно отреагировали пользователи сети.

Ранее 54-летняя Бледанс в обтягивающем платье с разрезом восхитила россиян.