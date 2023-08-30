22:22, 30 августа 2023
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54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике
54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото из отпуска.
Фото: @a030aa
Фигуру в купальнике показала 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда сфотографировалась на фоне моря в черном бикини и светлом парео.
Бондарчук отправилась в отпуск в Калининградскую область вместе с мужем и друзьями. Компания остановилась на Куршской косе.
Комментаторы заявили, что звезда выглядит гораздо младше своих лет. «Девочка девочкой», «Грациозная лань», «Ноги мечты», — написали они.
Ранее Бондарчук показала грудь в купальнике.