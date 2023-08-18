54-летняя Светлана Бондарчук высказалась о рождении сына

О рождении сына в 54 года высказалась телеведущая Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Она не стала раскрывать подробности о появлении ребенка на свет.

«Хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас! Добра всем», — написала звезда.

Бондарчук также поблагодарила подписчиков за поздравления и теплые слова. Она отметила, что получила всего несколько бестактных комментариев после того, как сообщила, что стала матерью.

Неожиданной новостью звезда поделилась в сети 15 августа. Она сообщила, что ее сыну Петру уже полгода, и опубликовала фото с младенцем.