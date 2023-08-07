56-летний Филипп Киркоров показал пресс и восхитил поклонниц

Голый торс на видео продемонстрировал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певец Филипп Киркоров.

«Если про тебя идут слухи, значит, ты личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших», — прокомментировал артист ролик, на котором позирует в брюках и распахнутой рубашке. Киркоров оголил торс, чтобы продемонстрировать пресс.

«Это ненастоящие кубики на животе, а контурная липосакция», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Стал каким-то неживым», «Смесь [рэпера] Тимати и [певца] Егора Крида», — написали пользователи сети.

«Вот это преображение. Огонь», «Красивое тело», «Браво», «Вы просто шикарный мужчина», «В его возрасте мужики многие с пузами, а он красавчик», «Ты молодец, так хорошо выглядишь», «Очень круто», «Филипп шикарен», «Вы красавчик и король», «Вы Аполлон», «Шикарное тело», «Молодой и красивый», — восхитились поклонники.

Ранее внешний вид Киркорова возмутил пользователей сети.