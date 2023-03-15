56-летняя Штурм продемонстрировала свою смелость в бикини
Певица Наталья Штурм показала, как преодолела страх перед огромными морскими волнами.
Свою смелость продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм. Она опубликовала несколько видеороликов, на которых показала, как преодолела страх перед морскими волнами.
«Я боюсь, но мне так интересно, вы себе не представляете! Как это зажигает! Я самая смелая!» — поделилась эмоциями сражающаяся со стихией Штурм в ярко-розовом бикини.
Певица пояснила, что когда у берега поднялись огромные волны, она долго боялась, но потом «не выдержала и полезла в экстрим».
«Мне очень нравится, что вы всегда позитивная и жизнерадостная, поэтому красивая», «Вечно молодая, красотка», «Энергия — мощь! Любой молодой нос утрет! Умница!» — написали в комментариях фолловеры звезды.
Ранее стало известно, что Штурм и ювелир по имени Альберт, за которого она недавно вышла замуж, улетели в свадебное путешествие на остров Сен-Мартен в Карибском море.