56-летняя Штурм продемонстрировала свою смелость в бикини

Свою смелость продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм. Она опубликовала несколько видеороликов, на которых показала, как преодолела страх перед морскими волнами.

«Я боюсь, но мне так интересно, вы себе не представляете! Как это зажигает! Я самая смелая!» — поделилась эмоциями сражающаяся со стихией Штурм в ярко-розовом бикини.

Певица пояснила, что когда у берега поднялись огромные волны, она долго боялась, но потом «не выдержала и полезла в экстрим».