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15:35, 15 марта 2023
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56-летняя Штурм продемонстрировала свою смелость в бикини

Певица Наталья Штурм показала, как преодолела страх перед огромными морскими волнами.

56-летняя Штурм продемонстрировала свою смелость в бикини
Фото: @nataliashturm

Свою смелость продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм. Она опубликовала несколько видеороликов, на которых показала, как преодолела страх перед морскими волнами.

«Я боюсь, но мне так интересно, вы себе не представляете! Как это зажигает! Я самая смелая!» — поделилась эмоциями сражающаяся со стихией Штурм в ярко-розовом бикини.

Певица пояснила, что когда у берега поднялись огромные волны, она долго боялась, но потом «не выдержала и полезла в экстрим».

«Мне очень нравится, что вы всегда позитивная и жизнерадостная, поэтому красивая», «Вечно молодая, красотка», «Энергия — мощь! Любой молодой нос утрет! Умница!» — написали в комментариях фолловеры звезды.

Ранее стало известно, что Штурм и ювелир по имени Альберт, за которого она недавно вышла замуж, улетели в свадебное путешествие на остров Сен-Мартен в Карибском море.

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