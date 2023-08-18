57-летняя Штурм на видео показала ягодицы после пластической операции
Певица Штурм показала ягодицы после увеличения.
Ягодицы после операции по их увеличению показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 57-летняя российская певица Наталья Штурм. В подписи к ролику артистка поставила хештеги #ДженниферЛопес и #КимКардяшьян, сравнив себя с известными зарубежными звездами шоу-бизнеса.
На кадрах артистка позирует в откровенном купальнике с трусами танго. Ее ягодицы покрыты фиолетовыми крупными синяками. На левую наклеен пластырь. Когда она поворачивается к оператору лицом, видно медицинскую повязку на лбу.
«Наташа, а на ту ли операцию вы попали? Вам мозг не задели?», «Балерина Волочкова нервно курит в сторонке», «Что с вами не так? Ну есть же определенные сайты», «Чудит она, а стыдно мне», «Нафталин во всем», — прокомментировали юзеры.
Ранее накануне операции Штурм заявляла, что первой ввела моду на «красивую обнаженку», из-за чего ей приходится соответствовать созданным ей же самой стандартам.