57-летняя Штурм на видео показала ягодицы после пластической операции

На кадрах артистка позирует в откровенном купальнике с трусами танго. Ее ягодицы покрыты фиолетовыми крупными синяками. На левую наклеен пластырь. Когда она поворачивается к оператору лицом, видно медицинскую повязку на лбу.

«Наташа, а на ту ли операцию вы попали? Вам мозг не задели?», «Балерина Волочкова нервно курит в сторонке», «Что с вами не так? Ну есть же определенные сайты», «Чудит она, а стыдно мне», «Нафталин во всем», — прокомментировали юзеры.

Ранее накануне операции Штурм заявляла, что первой ввела моду на «красивую обнаженку», из-за чего ей приходится соответствовать созданным ей же самой стандартам.